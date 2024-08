Před pár lety studovaly, teď vzal Tálibán afghánským ženám i hlas

Tři roky po převzetí moci v Afghánistánu přišlo hnutí Tálibán s novými restrikcemi vůči ženám. Kromě toho, že musejí chodit mimo domov zahalené a pouze v doprovodu muže, který je příbuzným, na veřejnosti nesmí být slyšet už ani jejich hlas. Podle Tálibánu je to totiž intimní záležitost. Za poslední tři roky přitom hnutí přišlo už s padesáti zákazy. „Ženy, které od dětství sní, že budou lékařky, tak jejich příběh se opravdu prudce změnil. A není úplně naděje, že se to zlepší," říká ve Výtahu Respektu Silvie Lauder s tím, že šance na záchranu je pro afghánské ženy sice minimální, nikoliv ale nulová. „Jsou určité restrikce, což se projevilo, když se pokoušela odcestovat skupina žen do Spojených arabských emirátů na studentské vízum, což jim nedovolili, ale je tu příběh mladé ženy s otcem, kteří vycestovali do Íránu na turistické vízum, kdy ta žena tam pak začala studovat. V Íránu je aktuálně až milion Afghánců a je tam velká vlna studentek, zejména na vysokých školách." Co všechno mají afghánské ženy zakázáno? Proč jim Tálibán odepírá i ta nejzákladnější práva? A mohou tamním ženám nějak pomoct i západní státy?