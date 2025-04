Schválená podoba zákona o podpoře bydlení motivuje lidi k tomu, aby nepracovali

Sněmovna ve středu ve třetím čtení schválila nový zákon o podpoře bydlení. Návrh přitom vláda, ve které v té době byla ještě Pirátská strana, předložila poslancům loni v červnu. Od té doby v dolní komoře probíhala intenzivní diskuze o tom, jakou podobu by měl zákon mít. Proti tomu, jak byl schválen, hlasovala například opoziční hnutí ANO a SPD, ale kritika přišla i od Pirátů, podle kterých zákon pomůže mnohem menšímu počtu lidí, než byl původní záměr. Cílem je nicméně zřízení sítě kontaktních míst, která budou poskytovat poradenství, jež směřuje k prevenci ztráty bydlení. Vzniknout má i dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů a finanční příspěvky pro obce, které své byty pronajmou lidem v bytové nouzi. „Neúspěšných pokusů o zákon o dostupném bydlení tu za posledních dvacet až třicet let bylo několik. Vždy to bylo téma, které rozdělovalo politické strany. Ještě nikdy tento zákon neprošel třetím čtením, takže už to je úspěch. Výsledek je ale okleštěný. Působí to, že to směřuje k tomu, aby lidé buď nepracovali, anebo pracovali načerno, případně si řekli, že půjdou raději do ubytovny," říká ve Výtahu Respektu Petr Horký. Jak přesně se tedy schválená podoba zákona o podpoře bydlení liší od té původní? Komu konkrétně by měla pomoct? A proč debata trvala tak dlouho?