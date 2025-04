Propady na burze v reakci na cla jsou největší od pandemie. Další vývoj má v rukou Trump

Spojené státy začaly ve středu vybírat takzvaná reciproční cla, která se týkají zhruba šedesáti zemí, s nimiž mají USA podle prezidenta Donalda Trumpa vysoký obchodní deficit. Na zboží z Evropské unie se tak vztahuje dvacetiprocentní clo, na zboží z Číny je nyní celkový dovozní poplatek 104 procent. Již oznámení o zavedení cel nicméně vyvolalo výrazné výkyvy na burze. Propady akcií byly největší od vypuknutí pandemie koronaviru. Jak ve Výtahu Respektu říká Filip Zelenka, trh včetně toho amerického jednoduše zasáhnul chaos: „Součástí toho chaosu je, že nikdo kromě toho nejužšího kruhu, do kterého nepatří třeba ani Elon Musk, moc neví, jaký je plán a jaké škody je americká administrativa obětovat." Jaké jsou scénáře vývoje burzy? Jaký dopad má propad akcií na Česko? Jak na to zareagovali největší investoři a co by měl udělat běžný člověk, který si investováním do akcií spoří na důchod?