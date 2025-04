Příměří mezi Izraelem a Hamásem je pořád v nedohlednu. V Gaze jsou přitom zásoby jídla na dva týdny

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se po čtyřdenní návštěvě Maďarska, ve kterém se setkal mimo jiné s premiérem Viktorem Orbánem, přesunul do Spojených států, kde v pondělí večer středoevropského času jednal s prezidentem Donaldem Trumpem. Kromě dohody USA s Íránem a cel debatovali také o situaci v Pásmu Gazy, kdy se shodli především na potřebě dostat Hamásem držené rukojmí zpět do Izraele. Netanjahuovy cesty však vyvolaly kritiku části izraelské veřejnosti i opozice, a to kvůli napětí vyplývajícího z pokračujících úderů v Pásmu Gazy, které si od poloviny března vyžádaly více než tisícovku životů. Jaká je v oblasti humanitární situace? Existuje konkrétní plán k návratu rukojmích? A jaký je posun v případu, o němž informoval mimo jiné deník The New York Times, a ve kterém po útoku izraelské armády přišlo o život patnáct lidí z řad zdravotníků a humanitárních pracovníků? I o tom mluví ve Výtahu Respektu Dominika Perlínová.