Nejvyšší soud chce napravit křivdy. Na odškodnění kvůli újmě při očkování by mělo mít nárok víc lidí

Nejvyšší soud v týdnu vyzval plénum Ústavního soudu, aby zrušilo dvě formulace v zákonech o odškodnění za újmy způsobené očkováním. Znění zákona podle NS odporuje ústavnímu pořádku. „Kromě toho, že je složité dokázat, že šlo o závažnou újmu, v praxi bylo na základě toho současného znění zákona v podstatě nemožné se u soudu odškodnění dobrat. Odpovědnost byla nastavená tak, že se odškodní jen u zvlášť závažné újmy na zdraví, kterou se rozumí smrt nebo něco, co se k ní blíží. Takže lidé, kteří měli například zánět srdečního svalu kvůli očkování měli smůlu," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík. Co přesně by se tedy mělo v praxi změnit? V jakém případě stát v souvislosti s újmou na zdraví po očkování přistoupil k odškodnění? A co krok Nejvyššího soudu znamená pro společnost?