Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Přinese letos La Niña ochlazení?

Evropa byla loni nejrychleji se oteplujícím kontinentem. Teploty byly na téměř polovině území nejvyšší v historii měření. Informuje o tom aktuální zpráva o stavu klimatu v Evropě, na které se podílela přibližně stovka vědců a vědkyň ze Světové meteorologické organizace a meteorologické služby Evropské unie Copernicus. Upozorňují také na nejrozsáhlejší záplavy od roku 2013 - a na druhou stranu na sucho a požáry, které v Evropě postihly zhruba 42 tisíc lidí. Pozitivní zprávou však podle zprávy je, že více než polovina evropských měst má vypracované specializované adaptační plány na změnu klimatu. Je to téměř jednou tolik, co v roce 2018. „Ve zprávě je zmíněná série měst, mezi kterými je například Milán, kde budují a rozšiřují přístřešky, kam se lidé mohou schovat. Rozvíjí také zeleno-modrou infrastrukturu. Pak je tam Paříž, kde revitalizují parky, rozšiřují zelené plochy, vysazují nové stromy. Z našeho regionu je tam Bratislava, kde se podle vědců daří budovat nádrže na dešťovou vodu nebo zelené střechy. To jsou všechno opatření, která pomáhají omezit i tepelné ostrovy v zahřátých městech v době, kdy bude přibývat tropických dnů i nocí," vysvětluje ve Výtahu Respektu Štěpán Sedláček. Co dalšího o stavu klimatu v Evropě ze zmíněné zprávy vyplývá? A jaký by mohl být vývoj v letošním roce? Mohlo by přijít ochlazení?