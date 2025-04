Ochrana práv LGBT+ komunity je v Maďarsku na lidech a jejich vzdoru. Opozice ani EU asi nepomůžou

Maďarský parlament v tomto týdnu schválil změny v ústavě, které mimo jiné omezují práva a svobody LGBT+ komunity. Pro novelu, která je již patnáctým dodatkem k ústavě od roku 2011, hlasovalo 140 poslanců a poslankyň. Proti bylo 21. Ústavní novela určuje, že právo dětí na morální, tělesný a duchovní rozvoj je nadřazeno jakémukoliv jinému základnímu právu, a to včetně shromažďování. Výjimkou je pouze právo na život. „To samo o sobě nijak nemíří na homosexuální komunitu, ale vláda již několik týdnů otevřeně říká, že cílem tohoto dodatku je zakázat budapešťský pochod hrdosti, protože v Maďarsku je zákonem zakázaná propagace homosexuality před lidmi mladšími osmnácti let. To je ale problém zákonů vládnoucího Fideszu - jak jsou gumové. Co je vlastně propagace homosexuality?" ptá se ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík. Ve zpravodajském podcastu také vysvětluje, v čem je tento krok, který prosadila strana Viktora Orbána, riskantní, jaká omezení pro LGBT+ komunitu a lidi, kteří ji podporují, v Maďarsku platí, jaký vliv má opozice nebo Evropská unie, ale také jak to vypadá s červnovým pochodem hrdosti v Budapešti.