Izrael a Hamás nechtějí konflikt eskalovat, ale nechystají se ani k ústupkům

Od začátku války v Pásmu Gazy, kterou vede Izrael proti Hamásu v odvetě za jeho říjnový teroristický útok, o víkendu uplynulo jedenáct měsíců. Za tu dobu se konflikt rozšířil do více stran, kdy například v noci na pondělí Izrael útočil i na několik cílů v Sýrii, což si vyžádalo několik obětí a desítky zraněných. Předcházel tomu víkendový úder Hizballáhu, který na izraelské příhraniční oblasti vyslal několik desítek raket. Zatímco konflikt vstupoval do dvanáctého měsíce a boje pokračovaly, v Izraeli se konaly demonstrace, kterých se podle organizátorů zúčastnilo třičtvrtě milionu lidí, z toho půl milion měl být jen v Tel Avivu. Protestující apelovali na vládu Benjamina Netanjahua, aby uzavřela dohodu o propuštění rukojmích, které Hamás i nadále drží v Pásmu Gazy. Podle webu The Times of Israel šlo při tomto počtu o největší demonstraci v historii Izraele. Ustojí to Netanjahuova vláda? Proč vůbec Izrael útočí na Sýrii? A v jaké fázi jsou jednání o příměří a propuštění rukojmích? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá vedoucí zahraniční rubriky Tomáš Lindner.