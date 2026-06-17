Fico byl před 20 lety poprvé zvolen premiérem. Touha po moci ho hnala vždy, ale časem zaprodal duši
Se šéfredaktorem slovenského Denníku N Matúšem Kostolným o proměně Roberta Fica
Přesně před dvaceti lety nastal ve slovenské politice zlomový okamžik. Robert Fico byl 17. června roku 2006 poprvé zvolen premiérem. Od té doby prošel spojením s nacionalisty, jednobarevnou vládou, vstupem Slovenska do eurozóny, neúspěšným pokusem o to stát se premiérem, odstoupením po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, ale také atentátem na jeho osobu. Jak se za dvě dekády změnil? Co by si Fico z roku 2006 myslel o tom současném? Jakými lidmi se slovenský premiér obklopuje? A co plánuje do budoucna? Nejen o tom mluví v podcastu Respektu šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný. Moderuje Zuzana Machálková.
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