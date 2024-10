ANO drží náskok před pelotonem, Piráti z něj vypadávají. Jak by teď dopadly volby?

Pokud by voliči vybírali mezi stranami na začátku října, kdo je bude zastupovat v Poslanecké sněmovně, dominantní postavení by získalo hnutí ANO následované s odstupem ODS, STAN, SPD, Piráty a v případě jednoho z průzkumů i KSČM. Vyplývá to z volebních modelů agentur Kantar CZ a STEM. Co ukazují dlouhodobé trendy? Jak lze vysvětlit propad u Pirátů a vzestup STAN? Nejen o tom uslyšíte v podcastu Výtah Respektu s Františkem Trojanem. Moderuje Štěpán Sedláček. Doporučujeme také rozhovor s Markem Výborným, staronovým předsedou KDU-ČSL, která by se podle průzkumů samostatně ve volbách do sněmovny nedostala: Nový šéf lidovců: Jsme citliví a nesedíme v kobce. Ale co je léty prověřené, nemá se rozmělňovat