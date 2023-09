Asi jsem trefila citlivé místo, říká „vlastizrádkyně“ Agnieszka Holland

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Zbigniew Ziobro, polský ministr spravedlnosti a šéfprokurátor v jednom, je mocný muž. Když o Agnieszce Holland a jejím filmu Hranice řekl, že je to stejné dílo jako druhoválečná nacistická propaganda, takže sama režisérka je tím pádem slouhou Němců a nacistů, s velkou pravděpodobností se následků nebál. Když mu filmařka veřejně odpověděla, že pokud se neomluví, zažaluje ho pro urážku na cti, ještě v úterý ráno se na sociálních sítích posmíval, že “to nějak dlouho trvá”, a že to asi bude tím, že její právníci zjistili, že film spoluprodukovala německá ZDF jako za nacistů - a že se jim asi špatně luští azbuka, v níž je napsané zadání z Moskvy.

V úterý odpoledne už měl soudem zakázáno o režisérce veřejně mluvit a přirovnávat ji k totalitním propagandistům libovolného druhu. Předběžným soudním nařízením je Ziobro samozřejmě rozhořčen a považuje ho za zásadní porušení svobody slova. Rozsudek - tedy to, zda se bude muset Agnieszce Holland veřejně omluvit, nebo jsou jeho slova v souladu se zákonem - ho teprve čeká.

Agnieszka Holland:

Když to není složité a jste za to chváleni, tak to jsme velmi snadno hodní a dobří

Dočasné mlčení ministrovi přikázali varšavští soudci. Jak zdůraznili režisérčini právníci, ani jeden z nich nepatřil mezi takzvané neo-soudce, které do jejich funkcí nebo do nových, účelově vytvořených justičních institucí dosadili současní vládní politici ve snaze ovládnout výkon spravedlnosti. O soudcích současný kabinet dlouhodobě říká, že jsou elitním zločinným spolčením proti polským zájmům (neformálně je označuje jako “kastu”).

Film celá polská pravice považuje za vlastizradu a kampaň proti jeho autorce vyústila v osobní výhrůžky fyzickým násilím, která si při pobytu v Polsku platí ochranku. Zákazem mluvit o režisérce vstoupila do předvolebních emocí kolem snímku i justice - a bylo načase, protože už byla poslední, kdo v nich chyběl. Snímek zachycující migrační krizi na hranicích Polska a Běloruska - a také to, jak snadno začnou hodní lidé v uniformách páchat hrozné věci - je jedním z hlavních témat veřejné polské debaty posledních dní.

Uspěl na festivalu v Benátkách a nedávno vstoupil do polských kin, byť někde se jeho promítání podařilo vládním funkcionářům překazit. “Je to podlost. Nebojím se takových slov. Je to ještě v mezích toho, co si umělec může dovolit? To je k diskusi,” zamyslel se nad ním veřejně například prezident Andrzej Duda. “Jako jeden muž za polskou uniformou! Nepochybuji, že takový je názor většiny Poláků,” dodal.

Zbigniew Ziobro • Autor: Reuters

Prezident „nepochybuje“ špatně. Jak dlouhodobě naznačují průzkumy veřejného mínění, Polsko je (jako v mnoha věcech) rozdělené. Film bude urážet necelou polovinu obyvatel země. Druhá, stejně silná, bude snímek vidět nikoli jako “hanobení“ běžných pohraničníků, nýbrž kritiku vládních politiků a jim loajálních šéfů bezpečnostních složek, kteří své podřízené nutí k často absurdnímu násilí. O tom, že hranice není možné volně přecházet a hraniční krizi orchestruje běloruský a ruský režim, přitom nepochybuje v Polsku nikdo - ani Agnieszka Holland.

Ta část Polska, která režisérku považuje za vlastizrádkyni, je ovšem výrazně hlasitější - a ministr Ziobro není jediný, kdo ji přirovnává k nacistům. Sama pohraniční stráž ve svém veřejném prohlášení vzkázala divákům, že “jen svině sedí v kině” - což je odbojářské druhoválečné heslo určené Varšavanům, kteří si v době okupace užívali filmových zábav. “Asi jsem trefila citlivé místo,” poznamenala k tomu v jednom z rozhovorů režisérka.

