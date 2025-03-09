0:00
Astrounat Brázda
Velké newsletterové změny

Vzkaz z Respektu

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan a Silvie Lauder.

Vážené čtenářky a čtenáři,

k čemu jinému využít náš newsletter než ke zprávám o velkých newsletterových změnách, které chystáme. Něco přibude, něco ubude - aby mohlo zase něco přibýt.

Nejprve, co pro vás chystáme nově. Filip Zelenka ode dneška připravuje newsletter Sečteno, podtrženo, o politice a ekonomice a všem, kde se potkávají. Některým z vás už možná přišel do schránek. Komu ne, vřele doporučuji si jej objednat. Dočtete se o tom, že do institutu Ivany Tykač přešel známý diplomat Jakub Landovský nebo jak vlastně chudé Česko je.

Něco končí. Tenhle týden vám naposledy přijdou newslettery Čevapi Times, Prostředek Evropy a Americká krása. Nemusíme jejich autorům děkovat a přát hodně štěstí v další cestě. Namísto nich si budete moci dvakrát týdně číst zahraniční newsletter, který bude mít v režii Magdaléna Fajtová, doposud (mimo jiné) autorka oblíbených Čevapů. Přispívat ale do něj budeme všichni.

