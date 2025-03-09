Velké newsletterové změny
Vzkaz z Respektu
Vážené čtenářky a čtenáři,
k čemu jinému využít náš newsletter než ke zprávám o velkých newsletterových změnách, které chystáme. Něco přibude, něco ubude - aby mohlo zase něco přibýt.
Nejprve, co pro vás chystáme nově. Filip Zelenka ode dneška připravuje newsletter Sečteno, podtrženo, o politice a ekonomice a všem, kde se potkávají. Některým z vás už možná přišel do schránek. Komu ne, vřele doporučuji si jej objednat. Dočtete se o tom, že do institutu Ivany Tykač přešel známý diplomat Jakub Landovský nebo jak vlastně chudé Česko je.
Něco končí. Tenhle týden vám naposledy přijdou newslettery Čevapi Times, Prostředek Evropy a Americká krása. Nemusíme jejich autorům děkovat a přát hodně štěstí v další cestě. Namísto nich si budete moci dvakrát týdně číst zahraniční newsletter, který bude mít v režii Magdaléna Fajtová, doposud (mimo jiné) autorka oblíbených Čevapů. Přispívat ale do něj budeme všichni.
