0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Samy, nebo za ručičku?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
3. 9. 20254 minuty

Sečteno, podtrženo: Rozpočet na rozloučenou – Landovský k Ivaně Tykač – Česká chudoba

Filip Zelenka

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan a Silvie Lauder.

Vítám vás u svého nového newsletteru Sečteno, podtrženo ve kterém vás budu pravidelně upozorňovat na důležité i zajímavé pohyby v politice, ekonomice a společnosti. Pojďme tedy k výběru událostí z uplynulého týdne: 

Rozpočet na rozloučenou. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil první variantu státního rozpočtu pro příští rok. Po pár dnech převládají spíše negativní emoce – schodek je příliš vysoký (286 miliard oproti loňským 271 miliardám), sliby o penězích do školství zatím zůstávají v rétorické rovině (propad o 14 miliard oproti loňskému roku) a opět se zdá, že některé položky na straně příjmů jsou nadhodnocené. Proč je to důležité? Protože je to zřejmě poslední rozpočet, který předkládá vláda pod vedením Petra Fialy a do jisté míry bude rámovat příběh o tom, jak se jemu a jeho kolegům dařilo konsolidovat stamiliardové schodky, k nimž jsme došli původně vlivem pandemie. 

Nesmíme předbíhat, jak správně uvedl prezident Petr Pavel; jde o polotovar, tedy tak napůl vážnou verzi, která se bude ještě měnit v závislosti na vyjednávání jednotlivých resortů. Nicméně ekonomové už teď při pohledu na částku, o niž výdaje převyšují příjmy, upozorňují na to, že dříve či později bude muset dojít k výrazným úpravám. Tedy buď ke škrtům na straně výdajů, nebo zvýšení daní na straně příjmů. (Ministerstvo financí)

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články