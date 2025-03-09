Sečteno, podtrženo: Rozpočet na rozloučenou – Landovský k Ivaně Tykač – Česká chudoba
Rozpočet na rozloučenou. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil první variantu státního rozpočtu pro příští rok. Po pár dnech převládají spíše negativní emoce – schodek je příliš vysoký (286 miliard oproti loňským 271 miliardám), sliby o penězích do školství zatím zůstávají v rétorické rovině (propad o 14 miliard oproti loňskému roku) a opět se zdá, že některé položky na straně příjmů jsou nadhodnocené. Proč je to důležité? Protože je to zřejmě poslední rozpočet, který předkládá vláda pod vedením Petra Fialy a do jisté míry bude rámovat příběh o tom, jak se jemu a jeho kolegům dařilo konsolidovat stamiliardové schodky, k nimž jsme došli původně vlivem pandemie.
Nesmíme předbíhat, jak správně uvedl prezident Petr Pavel; jde o polotovar, tedy tak napůl vážnou verzi, která se bude ještě měnit v závislosti na vyjednávání jednotlivých resortů. Nicméně ekonomové už teď při pohledu na částku, o niž výdaje převyšují příjmy, upozorňují na to, že dříve či později bude muset dojít k výrazným úpravám. Tedy buď ke škrtům na straně výdajů, nebo zvýšení daní na straně příjmů. (Ministerstvo financí)
