Praha vylepšila muzea, Plzeň postavila divadlo. České Budějovice zachraňují své staromódní kulturáky

Teď na začátku roku vystavuje Dům umění skleněné obrazy Lady Semecké, galerie se ale pod Škodovým dohledem orientuje hlavně na autorské výstavy o architektuře, plus dělá umělecké edukativní programy pro děti. „K tomu tady máme lektorku, která bere děti na naše výstavy a do ateliéru,“ popisuje Škoda a dodává, že Dům umění je navzdory své nenápadnosti mezinárodně známou značkou, která těží i ze svého umístění v historickém centru. „Galerie je unikátní tím, jak vizuálně propojuje výstavní expozice s výhledem do náměstí,“ říká Škoda u velkých oken.