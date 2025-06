Fico ze mě dělá vlastizrádce. Proč si slovenská policie přišla pro exministra obrany

„Ptali se na moje telefonní číslo. To ale policie má, protože mi volá každý týden kvůli různým výpovědím. Vždycky přijdu, když se telefonicky dohodneme,“ nastiňuje politik po telefonu z Kanady, že se podle jeho mínění jedná o jednoznačný politicky motivovaný atak. „Bylo to celé strašně okázalé. Venku na to koukali sousedi. Před mým domem prý čekal paparazzi, aby mohl rovnou snímat, jak mě odvádějí,“ doplňuje svůj pohled Naď.