Ministryně Decroix opakuje obtížně uvěřitelnou verzi událostí kolem odchodu poradce Uhlíře
Zveřejněný audit není pro laiky tak užitečný jako zpráva od koordinátora, ale ta nebude
Eva Decroix přijela z dovolené v pátek rovnou do úřadu, aby odpoledne na téměř prázdném ministerstvu ještě jednou novinářům vysvětlovala polízanici, kterou od svého nástupu řeší – bitcoinovou kauzu. Pokud na čtvrtečním jednání s vedením koaličních partnerů ze STAN nedokázala ke spokojenosti přítomných odpovědět na otázku, kdo inicioval předčasný odchod najatého koordinátora rozplétání celé kauzy, bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře, tak stejné vysvětlení podávala Decroix i dnes. „Dohodli jsme se na tom společně,“ trvala na své předchozí verzi.
Není snadné si představit reálnou situaci, kdy tak konkrétní rozhodnutí, jako je rozvázání pracovní smlouvy, iniciují obě strany „společně“, spíš jeden aktér jednání bývá vždy o krůček napřed. Ministryně ovšem trvá na tom, že to možné je.
Přitom tento detail je důležitý, protože se v minulých týdnech objevilo podezření, že Uhlíř předčasně končí proto, že chtěl do závěrečné zprávy napsat i věci, které by se Decroix a ODS nelíbily. Například že ministerstvo získalo bitcoiny neprávem a brzy (možná ještě před volbami) dojde ke zpochybnění jejich prodeje soukromým investorům.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu