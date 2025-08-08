Pro ženy je klíčové přátelství s jinými ženami. U lidí i mezi gorilami
Nastal čas přehodnotit společenskou představu o tom, které vztahy jsou pro nás nejdůležitější
Jaké vztahy má žena považovat za nejdůležitější? Zdánlivě jednoduchá otázka týkající se výhradně osobního života, ve skutečnosti výbušné, celospolečenské téma. Patriarchální společnost totiž ženy nabádá, aby do středu svých životů postavily svůj vztah s mužem a dětmi.
Vztah s dětmi samozřejmě je klíčový pro většinu žen a je objektivně zcela výjimečný. To nikdo nerozporuje. Problém nastává v okamžiku, kdy je ženám uloženo tento vztah nadřadit nejen nad všechny ostatní vztahy, ale také nad celý vlastní život, zájmy a potřeby. Problém je to nejen proto, že zcela obírá ženy o individuální podstatu a autonomii, ale také proto, že na muže se podobné nároky nekladou.
Horolezci muži vesele lezou po horách – a někdy z nich také padají, aniž bychom následně byli svědky nevkusného tance moralistů, jaký se nedávno odehrál nad mrtvým tělem horolezkyně Kláry Kolouchové. Mezi „adrenaline junkies“, tedy lidmi, pro něž je hazard s vlastním životem svého druhu závislost, pánové převládají, a jestli jsou zároveň otcové, se u toho úplně neřeší. Sobeckými rodiči totiž zjevně mohou být pouze matky.
Kupodivu to neznepokojuje ani strážce tradičních hodnot, kteří jinak dohlížejí na to, aby mělo každé dítě maminku a tatínka. Dva rodiče je totiž zajímají přesně do okamžiku, kdy hrozí, že místo mámy a táty má nějaké dítě tátu a tátu nebo dvě maminky. Co ale chybějící otcové, násilní otcové, riskující otcové, alkoholici, tyrani, muži závislí na drogách či muži odmítající živit své vlastní děti, ať už ve vztahu s jejich matkou, nebo po rozchodu? Nebo jen otcové, kterým jsou jejich děti úplně šumák? Nezájem. Stejně za to můžou nezodpovědné ženy – měly si vybrat lepšího partnera!
