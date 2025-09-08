Show jako Chi Chi na gauči tady spoustě lidí chyběla. Negativní reakce zároveň naznačují, že část české společnosti postrádá nadhled a humor
Veřejné útoky přinutily hudebníka a herce Ondřeje Brzobohatého dát sbohem svému ženskému alter egu. Tradiční převlek muže za ženu v pěvecké soutěži nebo v divadle nevadí. Ve spojení s drag queen světem ale zatím ano
Petr Vostárek alias Chi Chi Tornado začal vystupovat jako drag queen před více než třiceti lety. Chi Chi v devadesátých letech zaujala tím, že na rozdíl od jiných travesti vystoupení napodobujících slavné zpěvačky začala systematicky budovat vlastní uměleckou personu, a je tak považována za „matku“ českého dragu. Pomyslným vyvrcholením její dlouhé a úspěšné dráhy je aktuální uvedení talk show Chi Chi na gauči na iVysílání České televize.
Jak název napovídá, Chi Chi v něm v krátkých epizodách svého pořadu vítá hosty z řad ostatních drag queens na růžovém plyšovém gauči a záhy se s nimi noří do osobních témat, jako je šikana, vztahy, ale i jejich osobní přístup k dragu nebo k módě. Chi Chi naplno využívá svého charismatu a plynule kombinuje teatralitu, vtip a zároveň citlivý přístup. Někdy se před svými hosty také ona sama otevírá s tím, co v dětství kvůli své jinakosti zažívala. Jindy zase žoviálně imituje někdejší talk show Haliny Pawlowské Banánové rybičky nebo se svými hosty v pokojíku plném květin a červeného saténu hodnotí archiv České televize.
Do prvního dílu tvůrkyně a tvůrci pozvali herce a hudebníka Ondřeje Brzobohatého, který se coby uznávaný tvůrce proslavil i se svou drag personou Tiffany Richbitch. Stalo se tak před dvěma lety za poněkud nešťastných okolností skrze útoky své bývalé ženy Taťány Kuchařové. Někdejší Miss World ho nařkla v církevní žalobě, která měla jejich svazek anulovat nejen právně, ale také symbolicky před Bohem, z „nevyhraněné orientace“ a z neschopnosti počít dítě, přičemž se odvolávala právě i na jeho drag aktivity. Následoval civilní soud a právě kvůli tomu, že stále probíhá, Brzobohatý nedorazil na růžový gauč „v dragu“, ale nazul si jen lodičky. Právník mu totiž vystoupení v kostýmu nedoporučil.
Rozhovor mezi Petrem Vostárkem alias Chi Chi Tornado a Ondřejem Brzobohatým lze označit jako milý, citlivý a vtipný. Brzobohatý se dotkl i jedné důležité věci: on veřejný lynč ohledně nařčení své bývalé ženy ustál, ale pokud by šlo například o někoho, kdo by skutečně bojoval se svou sexualitou či identitou, už by tady prý „třeba nemusel být“. Hned po odvysílání pilotního dílu se rozhodli někteří lidé na sociálních sítích dát najevo, že si z jeho poselství nevzali vůbec nic, a začali ho urážet včetně vzkazů, že se jeho zesnulý otec, generační herecká hvězda Radoslav Brzobohatý, musí „obracet v hrobě“. Přitom, jak Brzobohatý v pořadu sám připomněl, jeho otec měl drag rád a věří, že by mu dnes fandil.
