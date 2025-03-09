0:00
3. 9. 2025

Pro ránu holí do Babiše není omluva, ale sázka na nenávist je i jeho strategie

Pokud by se jen zlomek nálady ze sociálních sítí přenesl do ulic, museli by politici se svojí kontaktní kampaní skončit

Marek Švehla

Stalo se to, co se po fyzickém útoku na vrcholného politika mělo stát: poměrně úspěšný pokus přetáhnout Andreje Babiše (ANO) holí přes hlavu odsoudili kromě prezidenta i všichni jeho relevantní soupeři a v rámci možností zkusili vyzvat veřejnost, aby dávala svoje názory najevo jinak než pomocí fyzického násilí.

Jestli se to povede, není vůbec jisté. Pokud by se jen zlomek každodenně zahušťované nálady ze sociálních sítí přenesl do ulic, museli by politici se svojí ukázkově kontaktní kampaní pravděpodobně skončit.

Takovou dělá i Babiš. Její styl jsem nedávno sledoval ve středních Čechách. Předseda ANO projíždí malými městy, na půl hodiny se zastaví, něco vykládá, posluchačům dá možnost se na cokoli ptát a poměrně trpělivě odpovídá. Pak podepíše fotky nebo propagační brožury a jede o 20 kilometrů dál.

Do médií přitom s oblibou tvrdí, že na těchto setkáních mluví jen o svém volebním programu, to však není pravda. Ano, mluví o svých plánech, někdy i docela detailně, ale vše prokládá salvami nenávistných průpovídek, kdy s nezaměnitelnou dikcí zpruzeného štamgasta vesnické čtyřky referuje, jak „Němcová a Kalousek popíjeli v Kremlu vodku“, „STAN je mafie“, „rudé Novinky lžou jako Rudé právo za totáče“ nebo že „kritika ANO jsou samé lži“.

