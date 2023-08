Z teologické fakulty byl propuštěn známý kněz, který podporuje Istanbulskou úmluvu

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Spor, který v poslední době probublává v tuzemských církevních kruzích, se nyní ještě vyostřil. Kněz, historik a vysokoškolský učitel Tomáš Petráček v pondělí obdržel zprávu, že ho “pro nadbytečnost” propouští Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, kde dosud na poloviční úvazek přednášel. Podle děkana fakulty Vojtěcha Novotného jde o standardní pracovněprávní krok v rámci “efektivizace hospodaření fakulty”, jak řekl Deníku N.

Petráček sám ovšem chápe vyhazov jako následek dlouhodobě napjatých vztahů s Novotným - při předloňských volbách podpořil protikandidáta současného děkana, jehož personální politiku také kritizuje. A také coby výsledek také tlaku konzervativních církevních kruhů, s nimiž je v dlouhodobém sporu.

Jeho počátek lze datovat do roku 2018, kdy veřejně a ostře kritizoval kázání Petra Piťhy o Istanbulské úmluvě a dostal za to společně s Tomášem Halíkem napomenutí od kardinála Duky. Následně byl na jaře 2020 vyloučen z Kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Letos byl pak jedním z hlavních iniciátorů a signatářů výzvy volající po přerušení spolupráce státních organizací s Aliancí pro rodinu.

Rozhovor:

Pro křesťana dobře teprve bude

Jádrem sporu je postoj církve k hodnotovým otázkám dneška - manželství pro stejnopohlavní páry nebo zmíněné Istanbulské úmluvě, která má pomoci řešit problém s domácím a sexuálním násilím a již liberálnější křídlo, kam se počítá i Petráček, podporuje. Konzervativní kruhy, kam se řadí většina českých a moravských biskupů, naopak úmluvu i stejnopohlavní svazky odmítá. Neshody způsobují také rozdílné představy o roli církve ve společnosti, o její komunikaci s veřejností či způsobu fungování.

„(…) část české katolické církve má problém v komunikaci s veřejností a není schopna ji brát jako rovnocenného partnera – buď z ní má strach, nebo má pocit nadřazenosti, případně obojí. A podobně má problém vést otevřený dialog uvnitř církve. Férová kompetentní debata se tam prakticky nevede, a to ani o některých velmi diskutovaných otázkách, třeba právě o Istanbulské úmluvě nebo genderu, k nimž sice česká církev zformulovala postoj, ale nekonzultovala skutečné odborníky,” řekl Petráček Respektu v roce 2020.

Za Petráčka se nyní postavil například zmíněný Tomáš Halík. Stejně jako sám Pteráček krok fakulty přirovnal k politicky motivovaným normalizačním čistkám, což podle něj evokuje nejen datum, kdy se Petráček o propuštění dověděl - 21. srpna.

“Zažil jsem už komunistickou normalizaci na FF UK počátkem sedmdesátých let (za protest vůči ní jsem do roku 1989 nesměl působit na žádné vysoké škole) i klerikální normalizaci na KTF počátkem devadesátých let, jíž jsem byl jednou z obětí. Také tehdy se perzekuce akademických pracovníků za svobodné vyjadřování nepohodlných názorů maskovala organizačními důvody,” napsal Halík v otevřeném dopise, v němž rovněž vyzval děkana Novotného k rezignaci. Silvie Lauder

Americké velvyslanectví v Bělorusku vyzvalo všechny své občany, aby okamžitě opustili tuto zemi. Důvodem je riziko úplného uzavření hraničních přechodů zemí NATO s Běloruskem kvůli hromadění ruských vojenských sil v Bělorusku a omezené schopnosti velvyslanectví pomáhat svým občanům. Čeští lékaři v posledních týdnech upozorňují, že v lékárnách není dostupný penicilin, a oni tak musí předepisovat širokospektrální antibiotika. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ale výrobci přislíbili dodat do konce roku tři sta tisíc balení penicilinových tablet, což je víc než loňská spotřeba. Rekordní počet devatenácti českých tenistů vstoupí do grandslamového turnaje US Open. Osm žen a jeden muž jdou přímo do hlavní soutěže, dalších pět žen a pět mužů se účastní kvalifikace. Obraz úspěchů českého ženského tenisu podtrhává fakt, že šest hráček patří do dvaatřicítky nasazených tenistek. V lesích v řeckém národním parku Dadia u hranic s Tureckem, kde nyní hoří velké části území, se našlo osmnáct spálených těl. Oblastí často procházejí migranti, kteří se touto cestou snaží dostat do Řecka. Předpokládá se proto, že mrtví jsou běženci. Řecké úřady se obávají, že počet obětí ještě vzroste. Japonsko začne ve čtvrtek vypouštět do Tichého oceánu radioaktivní vodu z jaderné elektrárny Fukušima, kterou v roce 2011 zničila tsunami vyvolaná zemětřesením. Oznámil to premiér Fumio Kišida. Japonský plán už na začátku července schválila Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

