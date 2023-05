Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Nátlak moravských vinařů a poslanců nakonec zafungoval, spotřební daň na víno se do zveřejněného vládního balíčku úspor nevešla. Zůstane dál nulová jako ukázka, že vláda sice má chvályhodnou snahu dát státní kasu po letech dluhů do pořádku, ale řídí se primárně politikou, a ne racionálními argumenty.

„Nebudu tajit, že se o tom vedla poměrně široká debata, šla i napříč jednotlivými politickými stranami a byly velmi silné argumenty pro zavedení spotřební daně na víno. Věc, která nakonec rozhodla, je to, že v okolních zemích, se kterými se musíme v této věci srovnávat, ta daň není,“ uvedl na vysvětlenou premiér Petr Fiala.

Balíček úspor

Zmražení platů, úspory v důchodech, dvě sazby DPH, vyšší pojistné pro podnikatele

Ekonomicky jeho zdůvodnění nedává smysl – spotřební daň by se platila jak z domácího, tak z dovezeného vína, takže domácí producenty by do konkurenční nevýhody nepostavila. Menším vinařům mohla naopak prospět, pokud by vláda převzala koncept navržený ekonomy z NERV, tedy osvobodit malé hráče a zdanit jen dovoz a produkci těch větších.

Spotřební daň na tiché víno (tedy všechno víno, které není šumivé) tak bude dál na nule, bez ohledu na skutečnost, že podporovat konzumaci alkoholu žádnému státu neprospívá a všechny jiné alkoholické nápoje v Česku zdaněné jsou. Pro balíček včetně zdanění vína by nejspíš z Moravy hlasoval jen málokdo, a tak vláda musela dohnat chybějící miliardy jinde.

Kde budou zásahy cítit nejvíc?

1. Příští rok má celý balíček vylepšit státní rozpočet o 94 miliard. Skoro polovinu (45,6 miliardy) z toho má zajistit proškrtání „národních dotačních titulů“. Zatím není úplně jasné, kdo přesně o peníze přijde – k dispozici je jen hrubý rozpis, podle kterého půjde hlavně o dotace v průmyslu, obchodu a zemědělství. „Překvapilo mě, kolik dotací našli. Je to sice trochu blackbox, protože nevíme, o jaké dotace přesně jde, ale pokud by se to podařilo zrealizovat, půjde o slušný krok směrem k stabilizaci,“ míní ekonom z institutu IDEA Filip Pertold.

2. Druhý největší zásah (skoro za 12 miliard) představuje znovuzavedení odvodu na sociální pojištění pro všechny zaměstnance, a to na úrovni 0,6 procenta z hrubé mzdy. De facto jde o vznik nové daňové přirážky, jen ne formou daně z příjmu, ale v rámci odvodů, což je ovšem v praxi z pohledu daňového poplatníka totéž. „Jde o čistou daň na práci a nerozumím, jak ji chce vláda obhájit, když se na druhou stranu třeba právě u vína vyšších daní vzdá,“ namítá Pertold. Daně z příjmu jinak zůstanou víceméně beze změny – jen se sníží práh, od kterého jsou výdělky zdaněny 23procentní sazbou (dnes je to čtyřnásobek průměrné mzdy, nově to bude trojnásobek, vše do této úrovně se zdaňuje dál patnácti procenty).

3. O dvě procenta – tedy skoro o 10 miliard – méně dá vláda příští rok na platy státních zaměstnanců (s výjimkou učitelů, u nich platí závazek dostat platy na 130 procent průměrné mzdy bez propouštění, což bude vyžadovat naopak přidání, a ne ubrání peněz). Dvě procenta představují v době vysoké inflace vcelku radikální řez. Cílem je podle ministra financí Zbyňka Stanjury dostat jednotlivá ministerstva a erární pracoviště pod tlak, aby vláda nemusela sama určovat, kde je potřeba kolik lidí, ale aby na nižší úrovni každý posoudil, kolik a jak zaplacených lidí potřebuje.

4. O dva body – z 19 na 21 procent – stoupne podniková daň, což vláda odůvodňuje tím, že sazba je nyní v Česku pod průměrem EU, a že tím pádem existuje v tomto ohledu prostor, jak vybrat víc a neriskovat exodus nadnárodních korporací za lepším jinam. Dodatečný příjem z tohoto titulu ministerstvo financí vyčíslilo na 22 miliard, ale až v roce 2025, protože novou sazbu jde zavést na zisky z příštího roku, které firmy zdaňují rok poté.

5. Výhledově až stovky miliard má státu ušetřit nové nastavení parametrů pro výpočet důchodů. Nejspíš od roku 2026 (tato část se ale ještě bude dojednávat v detailech) má dojít k úpravě vzorečku určujícího výši důchodu v závislosti na předchozích výdělcích – nově bude systém vzhledem k demografické zátěži méně štědrý než nyní. Na stejném principu stojí úprava vzorečků pro výpočet důchodového věku, aby kopíroval prodlužování věku dožití a aby lidé v budoucnu trávili dál v penzi v průměru 21,5 roku. Sníží se také tempo valorizace penzí, které porostou o inflaci a třetinu růstu průměrných mezd namísto dnešní poloviny. Jiří Nádoba

