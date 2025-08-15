Příměří, nebo pokračující boje? Nejdůležitější otázky a odpovědi před summitem Trump - Putin
Prezident Zelenskyj opakovaně odmítá, že by se Ukrajina vzdala dalších území
V Anchorage na Aljašce se v pátek večer evropského času setká americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Tématem jednání na vojenské základně Elmendorf-Richardson bude konflikt na Ukrajině. Trump se s Putinem naposledy tváří v tvář setkal v roce 2018, v posledních měsících ale spolu několikrát hovořili telefonicky. Trump po svém lednovém návratu do Bílého domu naléhá na Rusko a Ukrajinu, aby ukončily tři a půl roku trvající válku vyvolanou na Putinův rozkaz. Americký prezident dává najevo, že účelem jednání je připravit možnou schůzku mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Co přesně se bude na summitu projednávat, není v tuhle chvíli jasné. Trump ani Putin detaily nesdělil.
Americký prezident jen uvedl, že pokud ruský prezident nebude souhlasit s ukončením války, bude to mít velmi vážné důsledky. Podobně už nicméně na Rusko tlačil před dvěma týdny - s tím, že když Moskva neukončí boje, uvalí na ni tvrdé sankce. Namísto nich ale oznámil nadcházející aljašský summit. BBC popisuje jeho možné výsledky takto: Vzhledem k tomu, že se v Anchorage neočekává podpis žádných významných dohod, je realisticky nejlepším scénářem, který můžeme očekávat, příměří následované dalšími rozhovory, pravděpodobně s účastí Volodymyra Zelenského. V nejhorším případě naopak Trump "nabídne" Putinovi ukrajinské území, Zelenskyj odmítne a boje budou pokračovat.
1. Co očekává od summitu Evropa a Ukrajina?
Skupina evropských politiků, kteří mají blízko k Donaldu Trumpovi, se na poslední chvíli pokoušela amerického prezidenta přesvědčit, aby Spojené státy dál Ukrajinu podporovaly. S Trumpem před summitem na Aljašce mluvili lídři Finska, Francie, Itálie, Polska, Británie, zástupci Evropské unie a NATO pod záštitou německého kancléře Friedricha Merze. V sídle německého kancléře se k nim připojil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Evropané po Trumpovi chtějí, aby Rusku nekývl na žádné územní ústupky před případným uzavřením příměří. Nechtějí také, aby došlo ke zmírnění sankcí, které již na Rusko byly uvaleny, žádají zaplacení válečných reparací ve výši až jednoho bilionu dolarů, výměnu válečných zajatců a unesených dětí a možnost budoucího ukrajinského členství v EU a NATO.
