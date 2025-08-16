Trump řekl, že jednání s Putinem přineslo skvělý pokrok, ale výsledky nesdělil
Americký prezident Donald Trump jednání s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem na Aljašce označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj "skvělý pokrok". Na hodně otázkách se shodli, i když ne na všem, uvedl. K čemu přesně dospěli, ale na společné tiskové konferenci nesdělil. Putinovi nicméně poděkoval a konstatoval, že s ním vždy měl fantastický vztah.
"Bylo mnoho a mnoho bodů, na kterých jsme se shodli – na většině z nich, řekl bych. U několika důležitých jsme se zatím úplně neshodli, ale dosáhli jsme určitého pokroku," vyjádřil své přesvědčení Trump, který se na Putina na začátku tiskové konference usmíval a nechal ho vystoupit jako prvního.
Zároveň ale americký prezident poznamenal, že v "pravděpodobně nejdůležitější" části jednání shoda nebyla. Ve vystoupení před novináři, které někteří z nich označují za plné nejasných vyjádření, ale neuvedl, o co šlo. Je nicméně optimistický, že se shoda najde.
Nyní chce Trump o výsledcích schůzky s Putinem informovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i Severoatlantickou alianci. Bude podle něj na Ukrajině, aby se nakonec rozhodla. S Putinem se prý brzy uvidí znovu. Ruský prezident Trumpa pozval do Moskvy, k čemuž se ale šéf Bílého domu vyjádřil zdrženlivě.
Po slovech obou prezidentů zatím není jasné, do jaké míry se jim podařilo přiblížit se příměří ve válce na Ukrajině, kterou Rusko před třemi a půl lety zahájilo. Na otázky novinářů ani jeden z nich neodpovídal, což je podle listu The New York Times v případě Trumpa velmi nezvyklé.