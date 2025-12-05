Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify
Americká ministryně Pam Bondi nařídila posílit vyšetřování aktivit organizace Antifa a dalších podobných skupin, které označila za extremistické. Napsala to dnes agentura Reuters, která se seznámila s nařízením ministryně. V září americký prezident Donald Trump označil Antifu za teroristickou organizaci.
Dokument podle agentury Reuters nechala ministryně rozeslat státním zastupitelstvím a federálním agenturám, které se zabývají vymáháním zákonů. V textu ministerstvo vyzývá úřady, aby se zaměřily a prioritně stíhaly činy Antify a dalších podobných extremistických skupin.
"Tito domácí teroristé používají násilí či hrozí použitím násilí, aby prosazovali politické a společenské agendy," uvádí v textu ministryně. Podle ní tyto skupiny podporují otevřené hranice a masovou imigraci, "radikální genderovou ideologii" či odmítají kapitalismus. čtk, ft