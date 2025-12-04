Deník The New York Times žaluje Pentagon kvůli novým omezením pro tisk
Deník The New York Times (NYT) dnes podal žalobu na Pentagon. Americké ministerstvo obrany podle listu porušilo ústavní práva jeho novinářů zavedením nových omezení pro tisk ohledně informování o armádě Spojených států. Opatření Pentagonu je podle NYT v rozporu s právem na svobodu projevu a tisku dané prvním dodatkem americké ústavy. Deník o žalobě informuje ve svém zpravodajství.
Pentagon od října požaduje, aby novináři podepsali 21stránkový dokument, který stanovuje omezení práv novinářů zjišťovat či zveřejňovat informace, jejichž publikování ministerstvo oficiálně neschválilo. Limity na aktivity a pohyb novinářů uvnitř ministerstva se vztahují například na žádosti o tipy na články a dotazy zdrojům.
Podle žaloby je záměrem této politiky zavřít dveře Pentagonu před zpravodajskými organizacemi, které "vyšetřují a podávají zprávy beze strachu a bez stranění krokům ministerstva a jeho vedení". NYT žádá soud, aby Pentagonu zakázal nová pravidla prosazovat.
Žaloba například napadá ustanovení upravující případy, kdy novináři podle Pentagonu "vyzývají vládní zaměstnance, aby porušili zákon tím, že jim poskytnou důvěrné vládní informace". Podle žaloby takové omezení ohrožuje "zákonné, běžné techniky shromažďování zpráv".
Téměř všechna významná americká média odmítla dokument o nových pravidlech pro tisk podepsat. Pentagon následně zrušil akreditace a odebral příslušné průkazy jejich novinářům. Ti pak vyklidili své kanceláře v komplexu ministerstva. Kromě NYT s novými pravidly odmítly souhlasit agentury Reuters a AP, televizní stanice ABC News, CBS News, NBC News a Fox News, deníky The Washington Post a The Wall Street Journal či veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.
Akreditovaní novináři měli tradičně přístup do prostor Pentagonu bez statusu utajení a pracovali naproti tiskovému oddělení, což jim umožňovalo kontakt s mluvčími ministerstva. Zisk průkazu pro vstup do budovy znamenal, že novinář prošel prověrkou. čtk, ft