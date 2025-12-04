0:00
Astrounat Brázda
09:30

Pavel počítá s tím, že Babiš oznámí své řešení střetu zájmů tento týden. Že bude Turek ministrem je podle něj „málo pravděpodobné,“ řekl Respektu

Petr Pavel počítá s tím, že předseda ANO Andrej Babiš představí své řešení střetu zájmů do konce tohoto týdne. Pak je připravený jej „v krátké době“ jmenovat premiérem. Na otázku Respektu, jak pravděpodobné je, že se ministrem stane Filip Turek, odpověděl prezident, že „málo pravděpodobné“.

Pavel dnes odpovídal na otázky novinářů při příchodu na Pražský hrad, kde se má potkat s dalšími kandidáty na ministry, s nominanty na ministra zemědělství Martinem Šebestyánem, na ministra obrany Jaromírem Zůnou a s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou. ft, kj

