Vláda neschválila novelu o vyváženém zastoupení žen ve vedení velkých firem. Lhůta pro zavedení pravidel z unijní směrnice do českého práva uplynula před rokem
Vláda v demisi dnes neschválila novelu, podle které by velké obchodní společnosti v Česku měly zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve svém vedení. Vyplývá to z výsledků zasedání. Kabinet stejnou novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu schválil loni v červnu, Sněmovna však do voleb nestihla její projednávání dokončit. Lhůta pro zavedení pravidel z unijní směrnice do českého práva uplynula loni 28. prosince.
Novelu na dnešním jednání vlády předkládal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). ČTK sdělil, že dotaz, proč předpis neprošel, by neměl směřovat na něj. "To se asi budete muset zeptat těch, kdo jeho schválení odmítli. Ministři za Starosty to nebyli. Já osobně moc nechápu, proč tentokrát nebyl schválen tentýž návrh, který stejná vláda už poslala ke schválení minulé Sněmovně," uvedl.
Od posledního schválení novely se podle Dvořáka změnilo jen to, že narostla doba, kdy měla být norma v platnosti. "Tím se výrazně zvýšila pravděpodobnost, že vůči Česku budou uplatněny sankce za netransponování evropské legislativy. Řízení vůči Česku v této věci již bylo zahájeno," podotkl ministr.
Ženy by podle návrhu měly ve vedení velkých firem tvořit aspoň třetinu. Výběr členů představenstva a rad by musel mít jasná a jednoznačná pravidla. Podle podkladů k zákonu by se změny v ČR dotkly šesti firem a bank. Ve vedení společností připadalo ženám v EU podle dat z října 2022 v průměru 32 procent křesel. V Česku to bylo zhruba 21 procent. Česko je tak v sedmadvacítce dvacáté a dlouhodobě sklízí kritiku za nízký podíl žen na řízení a malé pokroky při jeho zvyšování.
Pravidla upravuje evropská směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů takzvaných kotovaných společností. Česko je mělo do praxe zavést do 28. prosince. Požadavky na vyvážené zastoupení se podle chystaného zákona mají týkat firem s víc než 250 zaměstnanci a ročním obratem přes 50 milionů eur (1,2 miliardy korun), nebo aktivy přes 43 milionů eur (1,04 miliardy korun).
Společnosti by měly buď mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platí to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Podle podkladů by se zákon týkal společností ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR, Kofola Československo a Colt CZ Group. čtk, ft