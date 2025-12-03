Norsko s Německem dají dalších 700 milionů eur na zbraně pro Ukrajinu
Norsko dá dalších 500 milionů eur (12 miliard Kč) na nákup zbraní pro Ukrajinu skrz iniciativu Severoatlantické aliance, Německo přispěje dalšími 200 miliony eur (4,8 miliardy Kč), uvedli dnes ministři zahraničí obou zemí Espen Barth Eide a Johann Wadephul před jednáním zemí NATO v Bruselu. Celkem podle šéfa NATO Marka Rutteho spojenci do konce roku na iniciativu přispějí sumou kolem pěti miliard dolarů (104 miliard Kč).
Rutte při příchodu na dnešní jednání v alianční centrále v Bruselu řekl, že naprosto souhlasí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v tom, že "mlýnek na maso", kterým je válka na Ukrajině, musí skončit. Je podle něj důležité dosáhnout toho, aby Ukrajina byla při vyjednávání v co nejlepší pozici. Cestou k tomu je dát Rusku najevo, že na Ukrajinu budou dále proudit zbraně, a zajistit, aby protiruské sankce skutečně byly cítit.
"Je důležité, že zbraně na Ukrajinu stále míří a pokračuje i další podpora včetně dánsko-litevské iniciativy investovat do obranného průmyslu na Ukrajině, včetně české muniční iniciativy a veškeré další bilaterální podpory pro Kyjev," řekl novinářům Rutte.
Šéf NATO věří, že i v příštím roce se na spojeneckou iniciativu podaří dávat kolem miliardy dolarů měsíčně, ideálně celkem až 15 miliard (311 miliard Kč). Zároveň ocenil konzultace a "neustálý kontakt" se Spojenými státy o mírovém procesu. Z jakého důvodu se dnešního jednání v Bruselu neúčastní americký ministr zahraničí Marco Rubio, nevysvětlil. Již dříve ale uvedl, že Rubio je velmi zaměstnaný řešením množství záležitostí a že by za jeho nepřítomností v Bruselu "nic nehledal". Šéfa americké diplomacie zastupuje jeho náměstek Cristopher Landau, který již v úterý povečeřel právě s Ruttem. čtk, ft