TOP 09 navrhuje změnu ústavy. Jsme členy EU a NATO, mělo by v ní stát
Česká republika je členským státem Evropské unie a Organizace Severoatlantické smlouvy, zní věta, kterou navrhuje do Ústavy ČR včlenit opoziční TOP 09. Návrh prostřednictvím elektronického systému dokumentů rozeslala poslancům.
Ústavní zákon má podle tisku nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku. Předseda TOP 09 a předkladatel návrhu Matěj Ondřej Havel už ve čtvrtek informoval, že pro něj bude hledat podporu i u vládních stran, úspěch neočekává u hnutí SPD. Pro ústavní změnu je třeba souhlas 120 z 200 poslanců, opozice má ve Sněmovně mandátů 92.
Zakotvení členství země v EU a Severoatlantické alianci (NATO) v ústavě vysílá podle Havla důležitý signál o dlouhodobé stabilitě a předvídatelnosti zahraničněpolitické orientace České republiky. V prostředí rostoucí geopolitické nejistoty a bezpečnostních výzev v Evropě je takové potvrzení zvláště významné, uvedl.
Členství Česka je podle něj dlouhodobě předmětem širokého politického a společenského konsenzu, hlásí se k němu většina demokratických politických sil, odráží se v programových prohlášeních vlád, v koncepčních dokumentech české zahraniční a bezpečnostní politiky i v dlouhodobé orientaci české diplomacie.
"Navzdory legitimní existenci různých názorů na konkrétní politiky Evropské unie nebo na některé aspekty fungování NATO panuje v české společnosti shoda v tom, že členství v těchto organizacích je v zásadním zájmu České republiky," stojí v odůvodnění předlohy. Výslovné uvedení členství v Evropské unii a v NATO v ústavním textu by podle TOP 09 představovalo logické vyjádření skutečnosti, že tyto organizace tvoří základní rámec mezinárodního působení České republiky.
Vládní koalice má v plánu prosadit ústavní zákon o celostátním referendu tak, aby byl účinný nejpozději od začátku roku 2028. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) předpokládá, že návrh stihne předložit Sněmovně do konce letošního září. Umožnit má zákon všelidové hlasování a stanovit, o jakých otázkách bude tímto způsobem možné rozhodovat.
Vláda v programovém prohlášení předeslala, že předmětem referenda nebude členství Česka v EU ani v NATO. Ve Sněmovně mají ANO, SPD a Motoristé 108 hlasů. Stejně jako opozice tak i oni budou muset přesvědčovat opačný tábor, aby získali souhlas potřebných 120 poslanců.