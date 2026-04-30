Babišova vláda podle informací tchaj-wanského tisku patřila mezi ty, které nenechaly přeletět letadlo tchaj-wanského prezidenta. Musel proto zrušit svou cestu do Svazijska
Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, snažila se Tchaj-pej cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální cesta byla zrušena, protože se nepodařila potřebná povolení získat.
Poté, co Seychely, Mauricius a Madagaskar nečekaně zrušily povolení k přeletu, snažila se tchajwanská diplomacie v průběhu 48 hodin cestu uskutečnit alternativní trasou, která zahrnovala i evropské země.
Tchajwanské ministerstvo zahraničí se žádostí o povolení k přeletu oslovilo také Německo a Česko, které nevyhověly. Podle Německa by bylo přistání Lajova letadla na letišti ve Frankfurtu "problematické", píše TaiwanNews s odkazem na informace agentury Bloomberg.
Africké státy podle TaiwanNews povolení k přeletu zrušily na nátlak Číny. V případě Česka a Německa tento důvod server nezmiňuje.
čtk, tb