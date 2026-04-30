včera 12:28

Izrael nevyloží loď s obilím, které prodává Rusko a které sklidilo na okupovaném ukrajinském území

Loď vezoucí obilí, které podle Kyjeva ukradlo Rusko na okupovaném území, Izrael nevyloží. Informovaly o tom dnes izraelské sdělovací prostředky a potvrdil též ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který to označil za "vítaný vývoj", napsala agentura Reuters.

Ukrajina v noci z úterý na středu vyzvala Izrael, aby tuto loď zabavil. "Jde o jasný signál všem dalším plavidlům, kapitánům, provozovatelům, pojišťovnám a vládám: Nekupujte kradené ukrajinské obilí," napsal Sybiha v příspěvku na síti X.

Izraelský list Jerusalem Post a další média dnes citovaly prohlášení Izraelského svazu dovozců obilí, podle kterého byla společnost dovážející obilí nucena loď odmítnout.

Ukrajina a Izrael se tento týden dostaly do diplomatického sporu, když Kyjev odsoudil údajné nákupy obilí vypěstovaného na ukrajinském území, které je v současné době okupováno Ruskem. Kyjev pohrozil sankcemi proti těm, kteří se snaží na tomto obilí vydělat.

Kyjev považuje veškeré obilí vyprodukované v pěti regionech, které Rusko okupuje, včetně Krymu, za odcizené a protestuje proti jeho vývozu ruskými firmami do jiných zemí. Moskva těchto pět regionů považuje za součást svého území; mezinárodně jsou však uznávány jako ukrajinské. Moskva se k právnímu statusu obilí sklizeného v daných oblastech nevyjádřila.

Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny, které skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii. Izrael v minulosti čelil kritice za vývoz výrobků ze židovských osad na okupovaných palestinských územích.

čtk, tb

