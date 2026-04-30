Někteří komunální politici opouštějí ODS. Lákavé je pro ně Kubovo hnutí Naše Česko
Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na dosavadní koalici na berounské radnici to nebude mít žádný vliv, řekla dnes Chalupová ČTK. Ve dvacetitisícovém městě vládnou Nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady mají těsnou většinu 11 z 21 hlasů.
Ze strany, v níž strávila 34 let, Chalupová odchází k dnešnímu dni. "ODS přestala být pravicovou stranou, za kterou jsem se brala a bojovala od začátků od jejího založení," uvedla. Zda by podobně jako někteří další občanští demokraté mohla přejít k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko, neřekla. Kubovo uskupení však pokládá za jedinou alternativu. "Co bude dál, uvidíme. Ale rozhodně se chci držet toho, co říkala ODS, když vznikala," dodala Chalupová.
V pondělí podobně ukončila členství v ODS zastupitelka kraje a dosavadní radní Kutné Hory Kateřina Daczická. Přechází ke Kubovu hnutí. Zdůvodnila to tím, že v poslední době byla svědkem i nechtěným účastníkem vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče.
Chalupová působí v komunální politice působí od roku 1989. V letech 1990 až 1994 byla místostarostkou Berouna, starostkou je od roku 2018.
