Opozice: Mimořádná schůze nezabrání dlouhé debatě o rozpočtové novele, vláda chce jen utrácet
Plán koalice ANO, SPD a Motoristů projednávat na mimořádné schůzi Sněmovny novelu, která mění zákony v souvislosti s veřejnými rozpočty a sestavováním státního rozpočtu, nezabrání podle opozičních stran dlouhé debatě. Představitelé stran varovali, že koalice si chce zákonem otevřít cestu k dalšímu utrácení, a přitom se změny projednávají netransparentně a bez adekvátní odborné debaty.
Koalice nyní sbírá podpisy pod žádost, kterou chce podat v nejbližších dnech. Jako důvod svolání mimořádné schůze uvedla to, že opozice hrozí blokováním tohoto bodu. Při předchozích debatách zaznívaly z opozičních lavic obavy z rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti. Kritiku opozice vyvolávají především pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO).
Mimořádnou schůzí podle šéfa poslanců ODS Marka Bendy koalice nepředejde dlouhé debatě. "Návrhy, které ze strany vlády zazněly až v Poslanecké sněmovně, jsou naprosto za hranou jakékoli odpovědnosti. Vláda i ministerstvo financí se snaží vytvořit prostor pro naprosto bezbřehé utrácení. To jim asi tak snadno neprojde," sdělil Benda.
Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce zhasnout nad sestavováním státního rozpočtu a jeho kontrolou. "Tak by se ve zkratce dal shrnout obsah toho, co navrhují. Zadlužovat stát je samo o sobě špatné. Dělat to skrytě, tak aby si toho lidé ani nevšimli, je kolosální podraz," dodal.
Členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti) uvedla, že předpis je jedním z nejdůležitějších pro příští rok. "Zásadně ovlivní sestavování rozpočtů včetně toho na rok 2027. Navíc nově umožňuje, aby rozpočet vrácený Sněmovnou nemusel splňovat zákonné povinnosti. Přesto k němu dosud neproběhla adekvátní odborná debata a paní ministryně na naše otázky neodpovídá. To je diletantismus," uvedla. Piráti budou své otázky vznášet na plénu Sněmovny, dodala. "Takto důležitý zákon si zaslouží důstojné a transparentní projednání," doplnila.
Bývalý šéf lidovců Marek Výborný hovoří v souvislosti s předpisem o začátku rozpočtového armagedonu. "Jeho dopady budeme cítit ještě dlouho. Vládní koalice chce rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti, aby si otevřela cestu k dalšímu utrácení. Sledujeme tak politiku, která odsouvá problémy na další generace a vědomě projídá budoucnost našich dětí," uvedl na síti X.