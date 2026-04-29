Ukrajina hlásí zásah ropné stanice v Permu a sankcionovaného tankeru
Ukrajinská tajná služba SBU zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X napsal, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
O zásahu v Permu informoval také ruský telegramový kanál Astra; napsal, že ukrajinské síly zasáhly také rafinerii v Orsku v Orenburské oblasti, která hraničí s Kazachstánem.
Zelenskyj uvedl, že ho Chmara informoval o ukrajinských dalekonosných sankcích, jak úder v Permu označil. "Nová fáze v nasazení ukrajinských zbraní k omezení ruského válečného potenciálu," napsal prezident. Podle Zelenského je důležité, aby Ukrajina každým úderem snižovala kapacity ruského vojenského průmyslu, logistiky a ropného exportu.
Zasažená přečerpávací stanice u Permuje důležitým ruským uzlem pro přepravu ropy, která odtud proudí čtyřmi směry. Astra napsal, že místní obyvatelé hlásí ropný déšť, který po sobě zanechává tmavé skvrny. V noci na úterý ukrajinské síly udeřily na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska, kde vypukl rozsáhlý požár.
Ve středu ukrajinská armáda ohlásila, že v Černém moři asi 210 kilometrů jihovýchodně od ruského přístavního města Tuapse zasáhla také drony sankcionovaný tanker plující pod kamerunskou vlajkou, který Rusko využívalo k vývozu ropných produktů. Rozsah škod zatím není znám. Armáda uvedla, že loď měla vypnutý automatický sledovací systém AIS, který se v námořní dopravě používá k identifikaci a lokalizaci. Tanker, který byl bez nákladu, zřejmě vyčkával na nakládku z jiného plavidla. Zasažený tanker nese název Marquise a podle portálu opensanctions.org na něj uvalily sankce Ukrajina, Evropská unie, Británie či Švýcarsko.
V Černém moři či ve Středomoří se v posledních měsících stalo terčem dronových útoků několik tankerů a dalších nákladních plavidel považovaných za součást takzvané ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí.