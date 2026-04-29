Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán
Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy USA. Karel III. se ve svém projevu zaměřil na přetrvávající význam vztahu mezi Londýnem a Washingtonem.
"Toho konkrétního protivníka jsme vojensky porazili," řekl Trump během večeře v Bílém domě. "Karel se mnou souhlasí ještě více než já sám - nikdy nedovolíme, aby ten protivník měl jadernou zbraň," dodal americký prezident.
Král ve svém projevu zdůraznil speciální vazby mezi Británií a USA a připomněl, že kořeny tohoto vztahu sahají až do druhé světové války. "Americké vedení během druhé světové války, nejzásadnějšího období v nejtemnějších dnech 20. století, pomohlo obnovit zpustošený kontinent," prohlásil král a Spojené státy označil za obhájce svobody. Monarcha rovněž podtrhl důležitost partnerství v NATO, zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.
Trump se ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO, včetně Británie, kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené Spojenými státy a Izraelem. Britský premiér Keir Starmer nedávno řekl, že Británie se bez ohledu na jakkoli silný tlak nenechá do války zatáhnout, a kritizuje americkou blokádu íránských přístavů a pobřeží. Ohrazuje se ale i proti íránské blokádě Hormuzského průlivu.
Britský král na večeři republikánskému prezidentovi daroval zlatý zvon z ponorky britské armády pojmenované HMS Trump, která podle něj vyplula z britské loděnice v roce 1944 a hrála klíčovou roli ve válce v Tichomoří během druhé světové války. "Ať je důkazem sdílené historie a zářné budoucnosti našich národů. Pokud nás někdy budete potřebovat kontaktovat, prostě zazvoňte," řekl podle stanice CNN Karel III.
Karel III. s chotí Camillou čtyřdenní návštěvu Spojených států zahájil v pondělí. Po dvou dnech ve Washingtonu se královský pár přesune do New Yorku, kde se dnes zúčastní pokládání věnců u památníku obětí útoků z 11. září 2001. U ceremonie bude přítomen starosta New Yorku Zohran Mamdani. Ve čtvrtek Karel III. s Camillou navštíví Virginii a poté se s nimi před jejich odletem na Bermudy rozloučí Trump v Bílém domě.