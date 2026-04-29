Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak si Hurvínek představoval válku
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
09:50

Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy USA. Karel III. se ve svém projevu zaměřil na přetrvávající význam vztahu mezi Londýnem a Washingtonem.

"Toho konkrétního protivníka jsme vojensky porazili," řekl Trump během večeře v Bílém domě. "Karel se mnou souhlasí ještě více než já sám - nikdy nedovolíme, aby ten protivník měl jadernou zbraň," dodal americký prezident.

Král ve svém projevu zdůraznil speciální vazby mezi Británií a USA a připomněl, že kořeny tohoto vztahu sahají až do druhé světové války. "Americké vedení během druhé světové války, nejzásadnějšího období v nejtemnějších dnech 20. století, pomohlo obnovit zpustošený kontinent," prohlásil král a Spojené státy označil za obhájce svobody. Monarcha rovněž podtrhl důležitost partnerství v NATO, zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Trump se ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO, včetně Británie, kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené Spojenými státy a Izraelem. Britský premiér Keir Starmer nedávno řekl, že Británie se bez ohledu na jakkoli silný tlak nenechá do války zatáhnout, a kritizuje americkou blokádu íránských přístavů a pobřeží. Ohrazuje se ale i proti íránské blokádě Hormuzského průlivu.

Britský král na večeři republikánskému prezidentovi daroval zlatý zvon z ponorky britské armády pojmenované HMS Trump, která podle něj vyplula z britské loděnice v roce 1944 a hrála klíčovou roli ve válce v Tichomoří během druhé světové války. "Ať je důkazem sdílené historie a zářné budoucnosti našich národů. Pokud nás někdy budete potřebovat kontaktovat, prostě zazvoňte," řekl podle stanice CNN Karel III.

Karel III. s chotí Camillou čtyřdenní návštěvu Spojených států zahájil v pondělí. Po dvou dnech ve Washingtonu se královský pár přesune do New Yorku, kde se dnes zúčastní pokládání věnců u památníku obětí útoků z 11. září 2001. U ceremonie bude přítomen starosta New Yorku Zohran Mamdani. Ve čtvrtek Karel III. s Camillou navštíví Virginii a poté se s nimi před jejich odletem na Bermudy rozloučí Trump v Bílém domě.

