Britský král v Kongresu volal po jednotě spojenců v NATO a podpoře Ukrajiny
Partnerství mezi Evropou a Spojenými státy je v současnosti důležitější než kdy dřív, Severoatlantická aliance musí pevně spolupracovat, řekl v úterý britský král Karel III. v americkém Kongresu. Během teprve druhého projevu hlavy britské monarchie před oběma komorami zákonodárného sboru také vyzval také k další podpoře Ukrajiny bránící se ruské agresi.
V době, kdy opoziční demokraté v Kongresu obviňují prezidenta Donalda Trumpa ze zneužívání prezidentské moci, hovořil král i o nutnosti kontrolovat výkonnou moc. Také v dalších otázkách dal najevo postoje odlišné od Trumpa, když se vyslovil pro ochranu klimatu a proti tomu, aby se státy namísto multilaterální spolupráce uzavíraly do sebe.
Král ve svém projevu srovnával současnost s rokem 1991, kdy v Kongresu jako první britská panovnice promluvila jeho matka, královna Alžběta II. Spojenectví USA a Británie přetrvalo, doba se však změnila, řekl Karel. "V tomto nepředvídatelném prostředí nemůže naše spojenectví spočinout na výdobytcích minulosti," prohlásil Karel v narážce na současné konflikty a měnící se geopolitickou situaci.
Připomněl teroristické útoky na USA z roku 2001, jejichž oběti se chystá uctít ve středu. Po útocích spojenci z NATO podle krále přispěchali Washingtonu na pomoc a s rozhodností se zapojili do boje proti terorismu.
"Potřebujeme stejnou, neústupnou rozhodnost pro obranu Ukrajiny a jejích nesmírně odvážných lidí, s cílem zajistit opravdu spravedlivý a trvalý mír," prohlásil Karel, který si během projevu vysloužil několikrát potlesk ve stoje od kongresmanů. Trump opakovaně obviňoval evropské spojence v NATO, že USA nikdy nepomohli a zároveň oproti svému předchůdci Joeu Bidenovi omezil americkou vojenskou podporu Ukrajiny.
Buckinghamský palác před projevem avizoval, že králova řeč bude nepolitická, podle komentátorky britské stanice BBC bylo však vystoupení nečekaně politické a král v něm využil příležitost postavit se k zásadním otázkám současnosti. Jedním z jeho dlouhodobých témat je boj s klimatickými změnami, jejichž souvislost s lidskou činností Trumpova administrativa neuznává. "Když hledíme směrem k dalším 250 letům, musíme také myslet na naši společnou odpovědnost za ochranu přírody, náš nejcennější a nenahraditelný majetek," prohlásil král, za což mu zatleskali převážně demokraté, zatímco řada Trumpových republikánů přijala tato slova mlčky.
Čtyřdenní státní návštěvu, kterou král zahájil v pondělí, komentátoři vnímají jako šanci k využití Trumpových sympatií k britským panovníkům a obecně symbolům monarchie k nápravě aktuálně pošramocených vztahů Bílého domu a britské vlády. Trump se v posledních měsících ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO včetně Británie kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené USA a Izraelem.
Dnes Trump během setkání s Karlem a jeho chotí Camillou v Bílém domě prohlásil, že Američané od získání nezávislosti nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové, a toto výjimečné pouto přetrvá dlouho do budoucna.