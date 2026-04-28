Česka vláda dál brázdí střední Asii, Havlíček jednal v Kazachstánu o vyšších dodávkách ropy
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jednal se svým kazachstánským protějškem Erlanem Akkenženovem o zvýšení dodávek ropy a produktů z ní. Řekl to dnes novinářům v Astaně, kde s podnikatelskou delegací doprovází premiéra Andreje Babiše na jeho cestě po Střední Asii. Babiš sám jednal s kazachstánským premiérem Olžasem Bektenovem, podrobnosti z jednání ale nejsou známy. Kazachstán byl loni třetím největším dovozcem ropy do České republiky.
"Na stole je nabídka dodávky ropy, samozřejmě musíme jednat s těmi, kteří jsou finálními kupujícími,“ řekl a zmínil konkrétně firmu PKN Orlen. Ta patří k pěti největším distributorům ropy v Česku. Jednání podle něj budou dále pokračovat, vláda chce diverzifikovat zdroje energií.
Kazachstán je podle ministra schopen nabídnout přijatelné ceny za tuto komoditu. Situace na Blízkém východě, která zapříčinila nejistotu ohledně dodávek této komodity do Evropy, však jednání o ceně komplikuje, dodal.
"Teoreticky to může být v horizontu měsíců, může to být i dohoda na delší dobu s nějakým odstupem, ale je to i na jednání s PKN Orlenem,“ odpověděl Havlíček na otázku, kdy by mohly dodávky začít.
Také Babiš na úvod jednání s kazachstánským premiérem zmínil zájem české vlády o ropu a opět kritizoval zelenou politiku EU, takzvaný Green Deal, nebo Norsko, které podle něho nadměrně vydělává na prodeji fosilních paliv od začátku ruské agrese na Ukrajině.
V úterý bude Babiš jednat s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Návštěvu Střední Asie zakončí ve čtvrtek jednáním s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.
Kazachstán dnes patří v evropském měřítku k nejdůležitějším dodavatelům, uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. V minulém roce podle Rady EU dodal do zemí EU 55,8 milionu tun ropy, a stal se tak po Spojených státech druhým největším dodavatelem ropy do EU. Loni byl po Ázerbájdžánu a Norsku třetím největším dodavatelem ropy do České republiky, a to s 18procentním podílem, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Dovoz z Kazachstánu meziročně stoupl o 20 procent na 1,26 milionu tun.
čtk, tb