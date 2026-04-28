Pivovarníci prosazují, aby stát začal čepované pivo považovat za svého druhu strategickou surovinu
Pivovarníci vyzvali vládu ke snížení DPH na čepované pivo. Podpořilo by to podle nich podniky, které čelí úbytku hostů a stále nižší konzumaci piva v hospodách. Příjmy z prodeje nápojů přitom tvoří významnou část celkových příjmů hospod i restaurací a zejména v regionech nutí pokles konzumace v podnicích restauratéry omezovat provoz, nebo zcela zavřít. Novinářům to dnes řekl Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. Vyjádření ministerstva financí ČTK shání.
Podpora gastronomie a vytvoření příznivých podmínek je podle pivovarníků nutné také k udržení pivní kultury v ČR. Lidé nyní mimo podniky vypijí zhruba tři čtvrtiny piva, v roce 2011 vypili v hospodách a restauracích téměř stejně piva jako mimo hospody.
"Žádáme, aby vláda pivovarnictví vnímala jako strategický sektor, který má nejen ekonomický, ale i společenský význam. Chceme otevřít debatu o snížení DPH na čepované pivo a celkovou stabilizaci podnikatelského prostředí v gastronomii," řekl Slunečko.
Úbytek hostů a pokles příjmů z prodeje piva podle něj ovlivňuje zejména podniky v regionech, na vesnicích a v maloměstech. Jejich případný zánik by pro místní znamenal ztrátu pracovních příležitostí, ale i omezení společenského života a oslabení sociálních vazeb.
Svaz připomněl také ekonomický přínos gastronomie a pivovarnického sektoru. Pivovarnický výrobní řetězec každoročně odvádí na daních 29 miliard korun a vytváří pracovní příležitosti pro více než 60.000 lidí, uvedl svaz. "Zavřená hospoda nepřináší žádné daně do státního rozpočtu," podotkl Slunečko. Podpora hospod a restaurací tak podle něj neznamená podporu alkoholu, ale ekonomiky, zaměstnanosti a společenského života. Podle Zprávy o alkoholu za rok 2024 až desetina Čechů a Češek nad 15 let pije každý den nadměrné dávky alkoholu.
"Nízká úroveň zdanění u klíčových atributů naší služby je prevencí před podstatně škodlivějšími setkáváními v garážích. Čím jednodušší a účelovější podpora pro gastronomii bude, tím větší efekt to bude mít nejen na české gastro, ale i pro českou společnost," dodal dnes Luboš Kastner, předseda gastronomické sekce Hospodářské komory ČR.
Pomoc gastro sektoru má v programovém prohlášení i vláda, slibuje sjednocení DPH na stravovací služby nebo osvobození dobrovolného spropitného zaměstnancům od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a od daně z příjmů.
České pivovary loni uvařily 19,96 milionu hektolitrů piva, což je o 894.000 hektolitrů méně než v roce 2024, tedy o 4,3 procenta, uvedl dnes svaz. V porovnání s rokem 2019 pokles činí 1,6 milionu hektolitrů. Spotřeba piva se v loňském roce podle svazu snížila o 3,2 procenta a dosáhla 121 litrů na obyvatele. Každý Čech tak loni vypil o osm velkých piv méně než v roce 2024.
Pivní kultura v ČR se loni dostala na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, čímž se přiblížila možnosti ucházet se o zápis na světový seznam UNESCO.