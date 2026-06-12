Majitelka krkonošské Luční boudy Klára Sovová povede Motoristy v Praze
Vládní Motoristy povede ve volbách do pražského zastupitelstva podnikatelka Klára Sovová, která za tuto stranu neúspěšně kandidovala v loňských sněmovních volbách. Brněnským lídrem Motoristů bude starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl. V Ostravě bude v čele kandidátky do tamního zastupitelstva poslanec Matěj Gregor. Zástupci strany lídry představili na dnešní tiskové konferenci v Praze ve Sněmovně.
Motoristé budou kandidovat v podzimních komunálních volbách podle stranického předsedy a ministra zahraničí Petra Macinky v sedmi desítkách obcí, jichž je v Česku celkem více než 6200. "Nemáme takovou sílu, abychom kandidovali plošně," řekl Macinka, podle kterého se Motoristé chtějí soustředit právě na Prahu, Brno a Ostravu. Těší ho ale, jak uvedl, že Motoristé se budou ucházet o hlasy i v Černoučku na Litoměřicku. V obci má trvalé bydliště prezident Petr Pavel, s nímž se Macinka často dostává do politických rozepří.
Volební programy Motoristé představí později. Trojice lídrů dnes shodně zmiňovala zlepšení dopravní situace. Spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Sovová kritizovala politiku Pirátů a mluvila o rušení cyklopruhů. Před čtyřmi lety, ji, jak uvedla, zaujalo volební heslo Motoristů o tom, že nechtějí žít ve městě napadaném Piráty. "Momentálně asi ve městě napadeném Piráty žijeme," uvedla.
Kratochvíl řekl, že by se chtěl zaměřit na dopravní situaci v Brně, aby nedopadla jako v Praze. Zabýval by se také zakázkami a nedokončenými velkými nebo podle něho předraženými projekty. "Věřím, že v Brně uspějeme, ta podpora je tam silná," míní Kratochvíl.
Ostrava byla podle Gregora ještě před dvěma lety průjezdným městem, nyní se podle něho dostává na úroveň centra hlavního města chaotickými uzavírkami, nekoncepční prací a ideologickým kreslením cyklistických pruhů. Současnému vedení města se podle Gregora nedaří využít možnosti, které Ostrava má.
Volby do pražského zastupitelstva před čtyřmi lety byly prvními, kterých se Motoristé účastnili. Se ziskem 2,29 procenta hlasů tehdy neuspěli. O dva roky později získala společná kandidátka Motoristů a hnutí Přísaha Róberta Šlachty dva mandáty ve volbách do Evropského parlamentu. Za Motoristy se stal europoslancem jejich čestný prezident a nynější poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Po loňských sněmovních volbách mají Motoristé 13 poslanců a stali se vládní stranou se čtyřmi ministry v koalici s ANO a SPD.
"Jdeme do těchto komunálních voleb jako trošku jiná strana, výrazně silnější značka," řekl Macinka, který Sovovou, Kratochvíla a Gregora představil jako nové tváře. Sovová vedle toho, že byla loni na druhém místě sněmovní kandidátky Motoristů v Královéhradeckém kraji, uvedla, že se aktivně podílela na kampani této strany v minulých pražských volbách. Někdejší dlouholetý sociální demokrat Kratochvíl je starostou Brna-Bystrce 12 let. Ve volbách do Sněmovny figuroval na třetím místě motoristické kandidátky v Jihomoravském kraji. Gregor byl dříve členem Svobodných, za něž kandidoval v minulých evropských volbách. Je také zastupitelem obvodu Ostrava-Vítkovice, do kterého byl zvolen před čtyřmi lety na listině Vítkovických.
čtk, tb