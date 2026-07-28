0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč jsou Slováci tak vtipní?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 16:00

Registrace zahraničních sňatků gayů je protiústavní, řekl polský ústavní soud. Vláda to odmítá

Polský ústavní soud prohlásil za protiústavní nedávné vládní nařízení umožňující zápisy sňatků lidí stejného pohlaví uzavřených v zahraničí do občanského registru. Rozhodnutí podle serveru Fakt vyvolalo ostrou reakci polské vlády. Ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski označil tribunál za nelegitimní a řekl, že registrace zahraničních oddacích listů sexuálních menšin (LGBT+) v matrikách jsou legální.

Rozhodnutí vydal tříčlenný panel ústavního soudu složený z konzervativního soudce, jenž hrál klíčovou roli v rozhodnutí z roku 2020, které vedlo k téměř úplnému zákazu interrupcí v zemi, a dvou bývalých politiků z PiS. Ústavní soud shledal protiústavním nedávné nařízení ministra pro digitální záležitosti umožňující registraci sňatků uzavřených v zahraničí mezi partnery stejného pohlaví.

"Nelegitimní ústavní soud se opět pokouší zastavit stát, který implementuje platné právo a rozsudky evropských soudů. Zápis zahraničních oddacích listů stejnopohlavních manželství je a bude legální," reagoval Gawkowski. Naopak rozhodnutí ústavního soudu je podle něho v rozporu se základními ústavními principy a porušuje článek týkající se lidské důstojnosti.

Současná centristická vláda premiéra Donalda Tuska polský ústavní soud neuznává jako nezávislý s argumentem, že byl v době vládnutí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) v letech 2015 až 2023 zpolitizován. Tuskův kabinet k nařízení ohledně registrace zahraničních sňatků lidí z řad LGBT+ přistoupil po loňském verdiktu Soudního dvoru Evropské unie.

Ten v listopadu rozhodl, že státy EU musejí uznávat manželství párů stejného pohlaví uzavřené legálně v jiné členské zemi. Soudní dvůr konstatoval, že ačkoliv legislativa týkající se manželství zůstává v pravomoci jednotlivých členských států, unijní země musejí dodržovat pravidla bloku. A ta občanům EU zaručují mimo jiné volný pohyb, právo pobytu v jiné členské zemi i možnost vést tam rodinný život.

Zákonodárci PiS následné nařízení vlády napadli u ústavního soudu. Polský nejvyšší správní soud mezitím v březnu rozhodl, že varšavský matriční úřad musí zapsat do svého registru sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Varšavská radnice pak v květnu oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí.

Polsko je jednou z posledních evropských zemí, které nelegalizovaly manželství ani registrované svazky lidí stejného pohlaví, spolu s Bulharskem, Rumunskem a Slovenskem. Polští občané podle organizací pro lidská práva uzavřeli v zahraničí přibližně 30 až 40 tisíc takových sňatků. Podle mezinárodního sdružení leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů se Polsko ohledně práv LGBT+ komunity pravidelně řadí mezi nejhorší země v Evropě.

↓ INZERCE