Meteorologové varují před vedry, Pražanům pomůže mapa míst k ochlazení
Meteorologové varují před vedry a s tím související velmi silnou zátěží teplem, která v Praze potrvá od středy do pátku. Lidem doporučují omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži.
Praha připomněla také takzvanou mapu oáz chladu, která ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia.
Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnou zátěží teplem platí od středečních 12:00 do čtvrteční půlnoci. Následně začne platit výstraha před velmi silnou zátěží teplem, která potrvá do páteční půlnoci. Meteorologové upozorňují na zvýšené riziko přehřátí organismu a dehydratace.
Meteorologové doporučují lidem vyhýbat se delšímu pobytu na přímém slunci nebo v rozpálené zástavbě, dodržovat pitný režim a omezit větší fyzickou i psychickou zátěž, zejména v době nejvyšších teplot. Větrat by měli především v chladnější části dne, zpravidla brzy ráno. Lidé by také neměli nechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech.
Neměli by si také nastavovat klimatizaci příliš nízko, aby rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nepřesahoval pět až osm stupňů Celsia a organismus nebyl při přechodech vystaven výraznému teplotnímu šoku.
Lidem má během horkých dnů pomoci také mapa oáz chladu. Ta obsahuje přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Vznikla ve spolupráci magistrátu, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a městské společnosti Operátor ICT jako součást strategie adaptace metropole na změnu klimatu.