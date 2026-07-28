Senát patrně schválí růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc
Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely o státní sociální podpoře v úterý plénu doporučil garanční sociální výbor, byť se jeho členové vyslovovali také za zavedení automatické valorizace rodičovské. Předlohu už dřív podpořil ústavně-právní výbor, horní komora ji projedná ve středu.
Senátní plénum by mělo hlasovat o výzvě vládě, aby novelu s automatickou valorizací příspěvku připravila. Doprovodné usnesení prosadila v sociálním výboru zpravodajka Lena Mlejnková (SLK). Pozměňovací návrh s valorizací nikdo ze členů nepředložil, ve Sněmovně žádná z opozičních variant neuspěla. Dana Roučková z ministerstva práce a sociálních věcí uvedla, že není snadné valorizační mechanismus nastavit, je nutné zhodnotit důsledky. "Není to věc pro řešení narychlo cestou pozměňovacího návrhu," řekla.
Nynější předloha naplňuje podle Roučkové vládní program a existuje i časová naléhavost na její přijetí, protože obsahuje rovněž úpravy superdávky s účinností už od října. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) ohlásil, že se o zavedení valorizace povede diskuse, dodala.
Změny v superdávce spočívají v tom, že podpora na bydlení bude vycházet z nákladů domácností v jednotlivých okresech a nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Novela také zamezí situacím, kdy by mohlo být ve stejném okrese normativní nájemné vypočtené pro domácnost s vyšším počtem členů nižší než pro domácnost s menším počtem členů. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let. Jde podle Roučkové o akutní úpravy, které přinesou přesnější a spravedlivější systém určování nákladů bydlení. Vyžádají si podle důvodové zprávy do tří miliard korun navíc.
Zvýšení rodičovské zdůvodnilo ministerstvo snížením dopadů inflace a zlepšením situace rodin s dětmi. Pro státní rozpočet to bude znamenat zvýšení nákladů o zhruba 230 milionů korun v prvním roce. Náklady postupně porostou, od roku 2030 po plném zavedení a při nynějším nízkém počtu narozených by činily asi 3,6 miliardy korun ročně navíc.
Předloha předpokládá zvýšení příspěvku jen pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, kteří ji už pobírají, stálo by to příští rok podle odhadu ministerstva asi 7,3 miliardy korun.
Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024 z 300.000 na 350.000 korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700.000 korun. Dříve šlo o 1,5násobek. Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských.