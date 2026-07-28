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včera 09:29

Si Ťin-pching řekl slovenskému prezidentovi Peteru Pellegrinimu, že doufá, že Slovensko bude "konstruktivní", pokud jde o vztahy EU a Číny

Čínský prezident Si Ťin-pching při dnešním jednání se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim vyjádřil naději, že Slovensko sehraje konstruktivní roli v rozvoji vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Podle čínské státní agentury Nová Čína uvedl, že klíčem je rovnocenný dialog a hledání společných zájmů při současném respektování rozdílných postojů.

Si zároveň zdůraznil, že Čína chce se Slovenskem dále rozvíjet strategické partnerství, které podle něj bylo v roce 2024 posíleno na vyšší úroveň. Obě země by se měly zaměřit na prohloubení vzájemné důvěry a posílení kontaktů mezi lidmi, řekl Pellegrinimu. Spolupráci chtějí rozšířit v oblasti čisté energetiky, digitální ekonomiky, robotiky a umělé inteligence.

Čínský prezident také vyzval Slovensko, aby jako členská země Evropské unie přispělo k rozvoji vztahů mezi EU a Čínou. Peking podle něj považuje unii za partnera a chce s ní případné spory řešit prostřednictvím dialogu.

Pellegrini podle Nové Číny ocenil hospodářský rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko nadále podporuje politiku jedné Číny. Oba prezidenti se podle agentury vyslovili také pro podporu multilateralismu, dodržování Charty OSN a posílení mezinárodní spolupráce při správě a regulaci umělé inteligence.

čtk, tb

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