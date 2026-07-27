Na Španělsko a Francii brzy dolehne nová vlna veder, a to ještě nejsou uhašené požáry, které zuří teď
Španělsko ještě čekají náročné hodiny ohledně lesních požárů, které zuří v madridském regionu i v dalších částech země. Před novináři to dnes uvedl španělský premiér Pedro Sánchez. Meteorologická služba Aemet oznámila, že ve středu začne ve Španělsku nová vlna veder. Od začátku roku už požáry v zemi zničily na 1700 kilometrů čtverečních území, což je šestkrát více než ve stejném období v loňském roce, řekl Sánchez.
Rozsáhlý požár, který zasáhl území madridského regionu a provincii Ávila, zničil již 500 kilometrů čtverečních území, což je podle médií vůbec největší požár v moderních dějinách Španělska. Podle agentury AFP zůstává mimo své domovy v Madridu a okolních oblastech na 60.000 lidí.
Hoří ale také na jiných místech ve Španělsku. Premiér Sánchez dnes navštívil středisko, které koordinuje aktivity na hašení požáru v obci Vall d'Uixó a okolí na jihu země. Tam oheň dosud zničil přes 72 kilometrů čtverečních území.
Podle Sáncheze čelí nyní Španělsko desítce velkých požárů. "Čekají nás těžké a komplikované hodiny. Za několik hodin a v příštích dnech nastane růst teplot," uvedl Sánchez. Krátce po premiérově vystoupení služba Aemet ohlásila novou vlnu vedra, která začne ve středu a potrvá minimálně do neděle. "Nebezpečí požárů se zvýší až na extrémní hodnoty na velké části území, což ztíží hasící aktivity," uvedli meteorologové.
Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska dnes ohledně požáru u Madridu řekl, že klíčový bude vývoj dnes a v úterý před očekávaným začátkem nové vlny veder ve středu. Podle něj jsou nyní předpovědi počasí na příští dny "skutečně nepříznivé". Jiní místní představitelé dnes ráno mluvili o mírném optimismu, ale oheň stále není pod kontrolou.
Podle španělského ministerstva životního prostředí lesní požáry dosud ve Španělsku zničily na 1720 kilometrů čtverečních území, což je zhruba polovina Libereckého kraje. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o výrazný nárůst. V roce 2025 ale nejničivější požáry ve Španělsku vypukly hlavně v srpnu.
Sánchez dnes znovu vyzval politické síly napříč spektrem k uzavření dohody ohledně toho, jak čelit klimatické krizi. Pravicová opozice tvrdí, že levicová vláda mluví o klimatické krizi, aby veřejnosti skryla, že Španělsko na vlnu požárů nepřipravila dostatečně dobře.
čtk, tb