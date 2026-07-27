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27. 7. 2026

Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do departementu Gironde zasaženého požáry

České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad českým občanům zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drozd. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných 317 Čechů. Ve Španělsku, které se rovněž potýká s rozsáhlými požáry, eviduje systém 1048 Čechů.

"MZV v souladu s výzvou francouzských úřadů varuje před cestami do oblasti departementu Gironde, který je zasažen rozsáhlými lesními požáry, a vyzývá občany, kteří se v tomto regionu nacházejí, k odjezdu, taktéž dle doporučení a pokynů francouzských úřadů," uvedl mluvčí úřadu Adam Čörgő. Požár podle zprávy zaslané zaregistrovaným Čechům není pod kontrolou, situace je kritická a pokračují evakuace.

Občanům, kteří se nacházejí v zasažených oblastech, ministerstvo doporučilo řídit se bezpodmínečně pokyny francouzských záchranných složek. V případě nouze se mohou Češi v pracovní době obrátit na české velvyslanectví ve Francii na standardní telefonické kontakty, anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva na čísle +420 222 420 222.

Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Od vypuknutí požárů v jihozápadním francouzském regionu Gironde bylo v této oblasti evakuováno už nejméně 220.000 lidí. Podle českého ministerstva mohou vysoké teploty v nadcházejících dnech přispět k dalšímu šíření ohně. "Na místě zasahuje více než 5000 příslušníků hasičských a bezpečnostních složek. Přesto nelze vyloučit další zhoršení situace," uvedl úřad. Aktuální požáry mohou lidé najít na webu https://feuxdeforet.fr.

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