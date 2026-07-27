Policie kvůli bombovým výhrůžkám kontroluje asi čtyři sta úřadů a obchodních center
Policisté prověřují hromadnou výhrůžku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi, oznámení přijali dnes ráno. Postupně kontaktují provozovatele, objekty kontrolují za běžného provozu, uvedli na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrůžky jako nízkou.
"Dnes ráno jsme přijali oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč ČR (cca 400 adresátů - úřady, obchodní centra aj.). Provozovatele postupně kontaktujeme a kontroly probíhají za běžného provozu," oznámila policie.
Současně vyzvala provozovatele, kteří výhrůžku obdrželi a zatím se neozvali, aby kontaktovali linku 158.
Policejní prezidium na dotaz ČTK zatím nechtělo sdělit další podrobnosti o způsobu či obsahu hrozby, případné další informace zveřejní později.
čtk, tb