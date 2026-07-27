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27. 7. 2026

Rusko tvrdí, že zasáhlo v Černém moři dvě ukrajinské lodě s vojenským nákladem. (Zpravidla ostřeluje lodě s potravinami.)

Ruská armáda v noci na dnešek v ukrajinském přístavu Mykolajiv zasáhla dvě lodě s vojenským nákladem, uvedlo ruské ministerstvo obrany na telegramu. Tuto informaci nelze nezávisle potvrdit. Šéf vojenské správy Mykolajivské oblasti Heorhij Rešetilov oznámil, že při ruském dronovém útoku na přístavní infrastrukturu v mykolajivském okresu zemřel 48letý muž.

Ruský resort obrany uvedl, že plavidla byla zasažena během vykládky.

Agentura Reuters uvádí, že Rusko a Ukrajina v posledních týdnech zesílily vojenské aktivity v Černém a Azovském moři. Cílem útoků jsou tankery i nákladní plavidla.

V neděli se u přístavu v Oděse potopila nákladní loď Golden Leo převážející kukuřici, kterou podle Ukrajiny minulý týden zasáhly ruské síly. Podle prohlášení ukrajinské správy přístavů při útoku zemřelo devět námořníků a osm se podařilo evakuovat.

čtk, tb

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