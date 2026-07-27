Bývalý jihokorejský prezident, odsouzený na doživotí za velezradu, dostal ještě jeden trest navíc
Další trest ve výši 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tři roky dnes jihokorejský soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi, který byl již dříve odsouzen na doživotí za krátkodobé vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž se aktuální rozsudek týká porušení volebního zákona nepravdivými výroky během prezidentské kampaně v roce 2022. Proti rozsudku je možné se odvolat.
Pokud se rozsudek po případném odvolání stane pravomocným, je možné, že Junova Strana lidové moci (PPP) bude muset vrátit 39,7 miliardy wonů (573 milionů Kč), které jí volební komise proplatila za volební náklady po Junově vítězství v prezidentském klání.
Jun je zapleten do osmi soudních případů. V současnosti se odvolává proti únorovému doživotnímu trestu za to, že se předloňským vyhlášením stanného práva dopustil vzpoury. Soud mu také tento měsíc potvrdil sedmiletý trest za maření výkonu úřední moci a v červnu rovněž uložil 30letý trest za to, že vydal příkaz k vyslání dronů nad severokorejský Pchjongjang s cílem zvýšit napětí s KLDR a vytvořit záminku pro vyhlášení mimořádného stavu.