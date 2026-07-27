V Česku roste vstřícnost k vojenské pomoci Ukrajině. Může to být reakce na přístup nové vlády
Mezi lidmi v Česku dál vzrostla vstřícnost k vojenské pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině napadené Ruskem. V polovině roku také proti lednu mírně stoupl zájem lidí o válku na Ukrajině. Na 53 procent klesla podpora pro to, aby ČR nadále umožňovala pobyt ukrajinským uprchlíkům. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM.
Srovnání s předchozími průzkumy naznačuje změnu trendu. Podíl lidí, kteří českou vojenskou podporu Ukrajině považují za nedostatečnou, vzrostl ze čtyř procent v polovině roku 2024 na aktuálních 13 procent, uvedl STEM. "Což v kombinaci s poklesem těch, kdo nemají názor, vede k postupnému růstu podpory této pomoci," dodal. Pro útlum vojenské pomoci se stejně jako v lednu vyslovilo zhruba 40 procent dotázaných.
Analytik STEM Jiří Táborský upozornil, že vliv na výsledky mohla mít i změna politické situace a přístup nové české vlády k vojenské pomoci Ukrajině. "Typicky se může stát, že někdo považuje podporu za adekvátní v reakci na to, že vláda řekla, že ji výrazně omezila a bude i nadále omezovat," podotkl.
Podíl lidí, kteří se zajímají o konflikt na Ukrajině, zůstal v červnu na lednových 63 procentech, přibylo ale těch, kteří se o válku zajímají hodně. Zájem o informace o konfliktu je podle agentury obecně vyšší mezi muži, lidmi s vysokoškolským vzděláním a také roste spolu s věkem.
Podpora veřejnosti pro umožňování dalšího pobytu ukrajinských uprchlíků v Česku na červnových 53 procent klesla z lednových 58 procent, což ale byla vůbec největší podpora od počátku zjišťování před třemi roky. Podobný jako v lednu zůstal na 49 procentech podíl lidí, kteří považují ukrajinské uprchlíky pro vývoj ČR spíše za ohrožení, jako přínos je vidí 37 procent. "Celkově se vnímání uprchlíků nijak radikálně nemění a zůstává dlouhodobě stabilní," uvedl Táborský.
Trvale největší podporu má rychlé ukončení konfliktu i za cenu ztráty části ukrajinského území, ačkoli se sílícími zprávami o ukrajinských úspěších mírně roste i podpora bojů s cílem znovuzískání ztracených území, uvedl STEM. Rychlý konec války za cenu ztráty některých území preferuje 65 procent dotázaných. Zbylých 35 procent si myslí, že ČR by měla podporovat Ukrajinu ve znovuzískání ztraceného území, i když to může konflikt prodloužit.
V průzkumu letos mezi 16. a 21. červnem odpovědělo víc než 1350 lidí starších 18 let.