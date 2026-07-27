Turecko se připojí k alianční misi střežení vzduchu nad Pobaltím, jeho stíhačky budou v akci od srpna
Turecké bojové letouny F-16 budou od srpna do listopadu střežit vzdušný prostor nad pobaltskými státy. Zúčastní se totiž mise NATO Baltic Air Police, napsala turecká agentura Anadolu. Na estonské základně v Amari bude umístěno pět strojů, doprovázet je bude osm desítek tureckých vojáků.
V uplynulých měsících letouny z mise NATO zasahovaly proti dronům, které do vzdušného prostoru pobaltských států pronikly z Ruska. Podle aliance je častým úkolem aliančních sil v Pobaltí "vizuálně identifikovat letouny Ruské federace". Zástupci tureckého letectva poukázali na to, že mise má strategický význam pro ochranu východního křídla NATO.
Mise Baltic Air Policing hlídkuje ve vzdušném prostoru Lotyšska, Litvy a Estonska od vstupu těchto zemí do NATO v roce 2004. Aliance ji posílila v roce 2014 po ruském obsazení Krymu. Turecko se mise v minulosti již zúčastnilo například v roce 2006. V pobaltských zemích v rámci této mise v minulosti také několikrát pracovali čeští piloti s letadly Jas-39 Gripen.
čtk, tb